Diyarbakır'da Kaza: 3 Yaralı
Diyarbakır'da Kaza: 3 Yaralı

07.08.2025 23:50
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesi tarihi On Gözlü Köprü yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 21 AEE 388 plakalı otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

