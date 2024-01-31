 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Diyarbakır\'da kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçen bir motosiklet, dönüş yapmak isteyen bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan iki kişinin de kask takmadığı belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

31.01.2024 13:00  Güncelleme: 13:01
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da 1'i ağır, 2 kişinin yaralandığı kazada motosikletin kırmızı ışıkta geçip otomobile çarptığı ve üzerindeki yaralıların da kask takmadığı ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Diyarbakır Çevre Yolu 4'üncü Sanayi Sitesi girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen 21 AEN 219 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve yolda 4'üncü Sanayi Sitesi'ne dönmek isteyen 56 AZ 804 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada motosikletteki M.M.O. (23) ve F.S. (23) yaralandı. Her 2 yaralının da kask takmadığı ortaya çıktı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. F.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, M.M.O'nun ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Diyarbakır, Diyarbakır, Yaralanma, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 14:13:17. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement