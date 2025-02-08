Diyarbakır'da Kız Çocuğu Alıkonuldu

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Diyarbakır'da 13 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

H.A'yı alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Z.Ş. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki evlerinden 3 Şubat'ta markete gitmek üzere ayrılan 13 yaşındaki H.A'dan haber alamayan ailesinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, önceki gün H.A. ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne teslim olan şüpheli Z.Ş. gözaltına alınmıştı. H.A'nın devlet korumasına alındığı öğrenilmişti.