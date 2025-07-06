DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde girdiği Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Olay, öğleden sonra Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Hantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Dicle Nehri kenarında piknik yapan ismi öğrenilemeyen küçük kız çocuğu, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Kız Çocuğu Dicle Nehri'nde Boğulmaktan Kurtarıldı - Son Dakika
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