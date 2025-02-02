Diyarbakır\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Yuvarlandı

Güncel

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Silvan- Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 AZP 55 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,