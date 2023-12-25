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Diyarbakır'da kum ocağı inşaatında istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı, 1 işçi hala göçük altında - Son Dakika
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Diyarbakır'da kum ocağı inşaatında istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı, 1 işçi hala göçük altında

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir kum ocağı inşaatında beton istinat duvarı çöktü. İşçilerden Ahmet Güngör yaralı olarak kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör hala göçük altında. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır\'da kum ocağı inşaatında istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı, 1 işçi hala göçük altında
25.12.2023 - 17:23,
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DİYARBAKIR'da, kum ocağı inşaatının beton istinat duvarı, 2 işçinin üzerine çöktü. İşçilerden Ahmet Güngör yaralı kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün (35) çıkarılması için iş makineleriyle çalışma sürüyor.

Olay, öğleden sonra Yenişehir ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren kum ocağının 9 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığındaki beton istinat duvarı, çalışmada çöktü. Bu sırada çalışma yapan 5 işçiden Ahmet ve Abdullah Güngör, göçük altında kaldı, 3 işçi ise son anda kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DUVARIN ÇÖKECEĞİNİ FARK EDİP, KAÇARKEN DÜŞMÜŞ

Ahmet Güngör, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün çıkarılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Olay yerine gelen Abdullah Güngör'ün yakınları, fenalık geçirdi. Çalışmalar, 50 kişilik kurtarma ekibi ve 2 iş makinesiyle sürüyor. Öte yandan, işçilerin duvarın çökeceğini fark ettiği ve kaçarken Abdullah Güngör'ün ayağının takılıp düştüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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