Diyarbakır'da Kutlamalarda 11 Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Kutlamalarda 11 Yaralı

05.05.2026 20:57
Amed Sportif'in Süper Lig'e yükselmesi sonrası kutlamalarda 11 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltında.

DİYARBAKIR Valiliği, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesinin ardından yapılan kutlamalar sırasında yaşanan olaylarda 11 kişinin yaralandığını, 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Amed Sportif Faaliyetler'in, Iğdırspor deplasmanında 3-3 berabere kalıp Süper Lig'e yükselmesinin ardından kent genelinde sabah saatlerine kadar kutlamalar yapıldı. Kutlamalarda 3'ü çocuk, 11 kişi silah ve bıçak kullanımı ile havai fişeklerden kaynaklı yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralanmalara ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Diyarbakır genelinde gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı olumsuz olaylar meydana geldi. Kutlamalar esnasında ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalar sonucu 8'i yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaylara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli nitelikte silah ve suç unsurları ele geçirilirken olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi" denildi.

Kaynak: DHA

