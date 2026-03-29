Diyarbakır'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı

29.03.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bismil'de çarşaf giyen 3 kişi kuyumcuya saldırarak iş yeri sahibini vurdu, 4 şüpheli yakalandı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde çarşaf giyerek kuyumcuya giren ve kasayı açmasını istedikleri iş yeri sahibini direnince ayağından vurup kaçan 3 şüpheli ile onlara yardım eden kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda meydana geldi. Kuyumcu F.Ç., iş yerini açtığı sırada çarşaf giyen 3 erkek, içeri girdi. Şüpheliler, F.Ç.'yi silahla tehdit edip gömülü olan gizli kasayı açmasını ve altınları vermesini istedi. İş yeri sahibi F.Ç., karşı çıkınca şüphelilerle arasında boğuşma yaşandı. Arbedede şüpheliler, F.Ç.'yi ayağından tabancayla vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ç., ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.Ç. tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Bismil Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheli ve onlara yardım eden 1 kişiyi ilçeye bağlı Kırsal Üçtepe Mahallesi'nde yakaladı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

16:43
Kante’nin Fenerbahçe’ye ikna olma sebebi ortaya çıktı
Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:48
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
15:01
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 16:55:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.