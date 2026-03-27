Diyarbakır'da Kuyumcuya Silahlı Soygun

27.03.2026 12:27
Diyarbakır'da maskeli iki soyguncu, kuyumcu Vasıf Aslan'ın direnişine rağmen 1 kilo altın çaldı.

DİYARBAKIR'da bir kuyumcu dükkanına giren silahlı ve yüzleri maskeli 2 şüpheli iş yeri sahibi Vasıf Aslan'ın engelleme girişimlerine rağmen 1 kilo altını gasbederek kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Sabah iş yerini açan Vasıf Aslan, vitrindeki altınları düzeltirken yüzleri maskeli ve kapüşonlu 2 kişi içeri girdi. Şüphelilerden biri elindeki tabancayı Aslan'a doğrulturken, diğeri ise tezgahın arkasına geçerek altınları almaya çalıştı. Bu sırada Vasıf Aslan şüphelileri engellemeye çalıştı. Yaşanan arbedede Vasıf Aslan şüphelinin elindeki silahı aldı. Kabzasıyla şüpheliye vurmaya çalışırken, dengesini kaybetti. Ardından 2 şüpheli, Aslan'ın çabasına rağmen 1 kilo altını alarak kaçtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'BİRİYLE UĞRAŞIRKEN DİĞERİ ALTINLARI ALDI'

Olay anını anlatan Vasıf Aslan, "Normalde sabahları dükkanı açınca kapıyı kilitliyorum. Daha sonra tezgahımı düzenliyorum. Bir kadın sürücü park etmeye çalışıyordu. Kapıyı açıp gittim yardımcı oldum. Daha sonra tekrar içeri girdim ama kapıyı tekrar kilitlemeyi unuttum. Yüzleri maskeli, gözlük de takan 2 kişi içeri girdi. Silahı dayadılar. 'Yat yere' dediler. Kelepçe de vardı ellerinde. Ellerimi bağlayacaklardı. Mücadele ettim. Silahı da aldım ellerinden. Geriye gittim. Ben biriyle uğraşırken diğeri altınları çantaya doldurdu. Yaklaşık 1 kilo civarında altını aldılar" dedi.

Kaynak: DHA

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
