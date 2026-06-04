Diyarbakır'da Mahsur Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Mahsur Kedi Kurtarıldı

04.06.2026 20:59
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Diyarbakır'da havalandırma boşluğunda sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin duvarı kırarak gerçekleştirdiği çalışmayla kurtarıldı.

Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın havalandırma boşluğunda sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, hilti makinesiyle duvarı kırarak hayvana ulaştı. Bulunduğu yerden çıkarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, kedi, Son Dakika

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