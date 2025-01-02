DİYARBAKIR'da 7 katlı apartmanın terasında yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatı yangınına yol açtı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.
Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan 7 katlı binanın teras katında akşam saatlerinde mangaldan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, çatıyı tutuşturdu. Durumun fark edilmesi üzerine, itfaiye ekiplerine haber verildi. Bina tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Mangal Yangını: 7 Katlı Apartmanın Çatısı Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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