Diyarbakır\'da Minibüs Şarampole Devrildi: 4\'ü Ağır 16 Yaralı

DİYARBAKIR'da yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Çınar kara yolu ilçe girişindeki Gazi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 34 FNA 870 plakalı yolcu minibüsü, bariyerlere çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 4'ü ağır 16 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü de kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.