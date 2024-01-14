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Diyarbakır'da minibüs seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da minibüs seyir halindeyken alev aldı

Diyarbakır'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Minibüs sürücüsü yolcuları tahliye ederken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı belirlendi.

Diyarbakır\'da minibüs seyir halindeyken alev aldı
14.01.2024 - 00:40,
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DİYARBAKIR'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, seyir halindeyken alev aldı. Minibüsün alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi, Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İhsan Ayaydın (33) yönetimindeki 21 M 444 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüs, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Ayaydın, yanan minibüsü durdurup yolcuları tahliye ederken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın ise kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığını belirlendi.

Öte yandan, minibüsün yandığı o anlar ise anbean kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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