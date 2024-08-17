Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Diyarbakır\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17.08.2024 11:12
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DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü Murat Yüce (56) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çüngüş ilçesi Yukarışeyhler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Murat Yüce'nin kontrolünü yitirdiği motosikleti, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çüngüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüce, burada doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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