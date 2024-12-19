Diyarbakır\'da Motosiklet Kazası: 30 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde öğrenci servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Gökhan Kaya (30), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Hani ilçesi kırsal Gürbüz Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Kaya'nın kullandığı motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen öğrenci servis minibüsüyle çarpıştı. Kaya, çarpışmanın etkisiyle savruldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Gökhan Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gökhan Kaya'nın cenazesi, Hani Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Gürbüz Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.