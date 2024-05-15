Diyarbakır'da Motosikletli Yunus Timleri Öğrencinin Doğum Gününü Sınıfta Kutladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Motosikletli Yunus Timleri Öğrencinin Doğum Gününü Sınıfta Kutladı

Diyarbakır\'da Motosikletli Yunus Timleri Öğrencinin Doğum Gününü Sınıfta Kutladı

Diyarbakır'da bir öğrencinin doğum günü sürprizi, motosikletli polis yunus timleri tarafından yapıldı. Ailenin isteği üzerine yunus timleri, doğum günü kutlamasına katılarak öğrenciye sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Hüzeyfe Çelik, polis ekiplerine teşekkür ederken, ekipler de öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.

15.05.2024 23:07
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Diyarbakır'da motosikletli yunus timleri, sürpriz yaparak bir öğrencinin doğum gününü sınıfında kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımına göre, Hüzeyfe Çelik'in ailesi bu özel günü daha da anlamlı kılmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak okulundaki doğum günü kutlamasına motosikletli polis yunus timlerinin katılmasını istedi.

Çağrının ekiplere bildirilmesiyle yola çıkan tim, Hüzeyfe'nin yunus motosikletinde çektiği fotoğrafının olduğu doğum günü pastasını sınıfa getirdi ve 7'nci yaş gününü kutladı.

Sürpriz karşısında şaşıran Hüzeyfe Çelik, mutluluğuna ortak olan polis ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler, Hüzeyfe'ye çeşitli hediyeler de verdi.

Kaynak: AA

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