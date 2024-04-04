Diyarbakır\'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 14 yaralı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Seçim zaferi bir yatırım kredisidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre partilerinin milletten bir kredi aldığını belirterek, bu kredinin bir tüketici kredisi değil, bir yatırım kredisi olduğunu söyledi. Özel, İzmir'de kazandıkları seçim zaferi için vatandaşlara teşekkür ederken, belediye başkanları ve parti örgütleri arasındaki ilişkiyle ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca, İzmir'in birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin ve hoşgörünün kenti olduğunu vurguladı.