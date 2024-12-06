Diyarbakır'da Müzik Öğretmenlerinden Kırsal Mahallelere Konser Turu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Müzik Öğretmenlerinden Kırsal Mahallelere Konser Turu

Diyarbakır'da kırsal mahallelerde görev yapan 16 müzik öğretmeninden oluşan bir koro, 'Sanat Kırsalla Buluşuyor Projesi' kapsamında köy konserleri turnesine çıkacak. İlk konserlerini 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde veren koro, kırsal mahallelerde sanat ve müziği buluşturmayı amaçlıyor. Proje ile öğretmenlerin moral ve motivasyonu artırılırken, öğrenciler de kendi yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

06.12.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kırsal mahallelerde görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan koro, "köy konserleri turnesi"ne çıkacak.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, kırsal mahallelerdeki öğretmenlerin ve öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla "Sanat Kırsalla Buluşuyor Projesi"ni hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde görev yapan 16 müzik öğretmeninin yer aldığı bir koro oluşturuldu.

Koroda yer alan müzik öğretmenleri boş zamanlarında ilçe merkezindeki kültür merkezinde bir araya gelerek çalışma yürütüyor.

Koroda, müzik öğretmenleri sazdan bateriye, neyden gitara birçok enstrüman çalıyor, şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile özdeşleşen "Magosa Limanı", Aşık Veysel'in "Benim sadık yarim kara topraktır" ve Diyarbakır'ın anonim türkülerinin yer aldığı parçaları seslendiriyor.

İlk konserlerini 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde meslektaşları için veren koro, "köy konserleri turnesi" için hazırlıklarını sürdürüyor.

Öğretmenler, ayrıca kendi okullarında yeteneklerini keşfettikleri öğrencilerine konserlerde sahne şansı verecek.

"İlk defa böyle bir çalışma yapıyoruz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç, AA muhabirine, projede 16 öğretmenin yer aldığını belirtti.

Öğretmenlerin kendi memleketlerinden yüzlerce kilometre uzakta ilçeye bağlı kırsal mahallelerde görev yaptığını ifade eden Andiç, "Projemizin amacı öğretmenlerimizin moral ve motivasyonu ile aidiyet duygusunu arttırmak, öğrencilerimize sanat duygusunu aşılamak, köydeki vatandaşlarımızı sanatla buluşturmaktır." dedi.

Koronun ilkbaharda havaların ısınmasıyla kırsal mahallelerde konserler vereceğini kaydeden Andiç, kırsal mahallelerdeki vatandaşları müzikle buluşturacaklarını anlattı.

Korodaki öğretmenlerin bu çalışmadan çok memnun olduğunu dile getiren Andiç, "İlk defa böyle bir çalışma yapıyoruz. Havaların ısınmasıyla kırsal mahallelerimize ulaşacağız." diye konuştu.

"Müziğin birleştirici dili var"

İlçeye bağlı kırsal Bayrambaşı Mahallesi'nde Şehit Abdulselam Dikici İmam Hatip Ortaokulu'nda 2 yıldır müzik öğretmenliği yapan İlhan Gelturan, kırsal mahallede öğretmen olmanın çok güzel bir duygu olduğunu, tek sıkıntılarının ulaşım olduğunu söyledi.

"Köy okulundaki çocuklar hayat dolu ve bizler de onlar için elimizden geleni yapıyoruz." diyen Gelturan, koronun çok güzel bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Gelturan, şöyle konuştu:

"Sanatı kentten köye taşıyoruz. Koroyla onların ayağına gideceğiz, müziği köylere taşıyacağız. Koro bize de sosyallik katıyor. Öğretmen arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Okuldan artan zamanlarımızda bir araya gelip müzik yapma şansı buluyoruz. Müziğin birleştirici bir dili var. Öğretmen mutluysa öğrenci de mutludur. Öğrencilerimizle, velilerimizle buluşacağız. Velilerin de hoşuna gidecektir bu. Bizler kaynaşacağız ve müziğin birleştirici diliyle bir arada bulunacağız."

Silvan'ın kırsal Boyunlu Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'nda 9 yıldır görev yapan Fulden Çaybaşı ise kırsaldaki çocukların müziğe ve sanata çok fazla ilgi duyduğunu belirtti.

Öğrencilerin de koro çalışmalarına katılmak istediğini kaydeden Çaybaşı, "Köyde konser verecek olmak beni çok heyecanlandırıyor ve çok güzel olacağını düşünüyorum. Normalde konserler ışıklar altında sahnelerde verilir ama biz görev yaptığımız köylere gidip onu yansıtmaya çalışacağız. Farklı olacak ve bunun için de çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Kırsal Karacalar Mahallesi'ndeki ortaokulda görevli müzik öğretmeni ve koro şefi Osman Özyeşil ise çalışmanın içerisinde yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, kırsal mahallelerde konser verecek olmanın heyecanını yaşadığını aktardı.

Kaynak: AA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Müzik Öğretmenlerinden Kırsal Mahallelere Konser Turu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:47 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 12:35:28. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Müzik Öğretmenlerinden Kırsal Mahallelere Konser Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.