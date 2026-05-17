Diyarbakır'da Narkotik Operasyonu: 279 Tutuklama

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır merkezli 23 ilde, 14 Mayıs günü düzenlenen "narko-kapan" operasyonunda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı.
Diyarbakır merkezli Antalya, Konya, Burdur, Muğla, Isparta, Mardin, Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Giresun, Edirne, Hatay, Bilecik, Batman, Kahramanmaraş, İzmir, Van ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu 23 ilde, 14 Mayıs günü düzenlenen "narko-kapan" operasyonunda gözaltına alınan 322 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.
Diyarbakır Valisi Murat Zorloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 279 şüphelinin tutuklandığı bildirdi. Vali Zorluoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gençlerimizin geleceğini karartan uyuşturucuyla mücadelemiz kapsamında, 14 Mayıs'ta kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmiştik. Operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden; 279'u tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 16'sı da serbest bırakıldı. Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya kararlıyız."
