Diyarbakır'da Nevruz Kutlamaları Başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Nevruz Kutlamaları Başladı

Diyarbakır\'da Nevruz Kutlamaları Başladı
21.03.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamaları, Diyarbakır'da güvenlik önlemleriyle yapılıyor.

DİYARBAKIR'da DEM Parti öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamaları başladı.

DEM Parti öncülüğünde, 'Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu' sloganı ile Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda nevruz kutlamaları başladı. Kutlamalara, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve yurt dışından davetliler katıldı. Nevruz alanı helikopterle havadan izlenirken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alanda olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Parka çakmak, kalem ve parfüm gibi malzemelerle girilmesine izin verilmedi.

5 TON ODUN ATEŞE VERİLECEK

Yaklaşık 12 bin polisin görev aldığı 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerlerle çevrili alana gelenler, 6 ana giriş kapısından 3 kademeli arama noktasından geçirilerek içeri alındı. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da alana gelerek güvenlik önlemlerini denetledi. Kurulan platformdan müzik yayınları yapılırken, toplananlar da halay çekmeye başladı. Alanda kurulan bölümde istiflenen yaklaşık 5 ton odun, ateşe verilecek. Nevruz kutlamalarına Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılımların olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Diyarbakır, DEM Parti, Güvenlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 12:56:50. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.