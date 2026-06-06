Kaza, akşam saatlerinde ilçenin kırsal Alabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının nişanından dönen ailenin içinde olduğu, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Nişan Dönüşü Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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