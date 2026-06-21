Diyarbakır'da Oğul Babayı Tabancayla Vurdu

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, tartıştığı babası Nesih Deniz'i (63) tabancayla öldüren M.D. (34), gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Çınar ilçesi kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde meydana geldi. Nesih Deniz ve oğlu M.D. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. M.D., tabancayla ateş ederek babasını ağır yaraladı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Deniz'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın ardından kaçan M.D., mahalledeki üzüm bağında yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin iÇLİ/ÇINAR, (Diyarbakır),