Diyarbakır'da okul bahçesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da okul bahçesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır\'da okul bahçesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir okul bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından Murat T., yanında taşıdığı bıçakla Aziz G.'yi kolundan yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

29.05.2024 18:47
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DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde okulun Aziz G. (42), okul bahçesinde tartıştığı husumetlisi Murat' T.'nin bıçaklı saldırısı sonucu kolundan yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Çınar ilçesi Çınar Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunun okula gitmediğini öğrenen Aziz G., ilçedeki internet kafeleri aradı. Bir kafede oyun oynarken bulduğu çocuğunu okula götüren Aziz G., bu sırada bahçede aralarında husumet bulunan Murat T. ile karşılaştı. İkili arasında okul bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Murat T., yanında taşıdığı bıçakla Aziz G.'yi kolundan yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aziz G., ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Aziz G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Murat T. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da okul bahçesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da okul bahçesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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