Diyarbakır\'da Okul Müdürü Bıçaklı Saldırıya Uğradı

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Diyarbakır'da, okuldan uzaklaştırılan bir öğrencinin bıçaklı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki lisede, bir öğrencinin, disiplin suçlarından dolayı okul idaresince başka bir okula gönderilmesine karar verildi.

Okuldan uzaklaştırılan öğrenci, okul bahçesinde Okul Müdürü H.O'ya bıçakla saldırdı.

Yaralanan H.O. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müdür, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

Polis, olay yerinden kaçan öğrenciyi yakaladı.