Diyarbakır'da Oto Galericiler Mağdur Oldu

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, bir otomotiv firmasının, bölgedeki 300'e yakın oto galericiden satın aldığı araçların 600 milyon lira tutan ödemesi karşılığı verdiği çekin karşılıksız çıktığı iddia edildi. Mağdur olduklarını belirten çok sayıda kişi, firmanın önünde bir araya gelerek, alacaklarını talep etti. Firmadan ise konuya ilişkin açıklama geldi.

Diyarbakır'da faaliyet gösteren bir otomotiv firmasının çevre illerdeki oto galerici esnafından piyasa değeri 600 milyon lira olan araçları aldıktan sonra kimseye ödeme yapmadığı iddia edildi. Aldıkları çeklerin karşılıksız çıktığını öne süren yüzlerce mağdur, firmanın önünde toplandı. Dolandırıldıklarını savunan oto galericiler, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Mağdur olduğunu belirten Umut Anar, yaklaşık 6 ay önce Serhat Unat'a aracını verdiğini belirterek karşılığında çek aldığını söyledi. Anar, "6 ay önce söz konusu şahıs benden piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira olan bir aracı çek karşılığında aldı. Diyarbakır'da iki ayrı otomotiv firmasının bölge bayisi olan bu kişiye güvenerek böyle bir ticarete girdim. Aradan geçen 6 aylık sürede tüm ısrarlarımıza rağmen paramı alamadım. Telefonlarımıza cevap vermiyor. Ulaşabildiğimiz zamanda net bir taahhütte bulunmuyor. Daha sonra benim durumunda olan yüzlerce insan olduğunu öğrendim. Bizimle ticareti gerçekleştiren Serhat Unat'a ulaşamıyoruz. Bu sorunun çözümü için Emniyetten ve yetkili birimlerden yardım istiyoruz" dedi.

Firmadan açıklama

Öte yandan firmadan yapılan açıklamada, şirket sahibi Mehmet Şükrü Unat'ın, 3 yıl önce Serhat Unat'ı evlatlıktan ret ettiği belirtilerek, söz konusu mağdurlarla bir ilişkilerinin olmadığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

"28 Haziran 2024 Tarihinde firmamızın önüne gelen kalabalık bir grup bazı açıklamalarda bulunmuşlardır. Bir takım sosyal medya hesaplarından gelen kişilerin firmamızdan alacaklı olduğunu kendilerinin dolandırıldığı şeklinde paylaşımlar yapmışlardır. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki firmamızın gelen kişilerle herhangi bir bağlantısı bulunmamakta olup herhangi bir borcu bulunmamaktadır. İşin aslı şudur ki, Mehmet Şükrü Unat 3 yıl önce evlatlıktan ret ettiği oğlu olan Serhat Unat 'ın yapmış olduğu ticaretlerden dolayı tefeciler ile yüksek faiz alışverişine girmiş kendisi iflas ettirilip kalan borcundan dolayı babası Mehmet Şükrü Unat'tan bu borcu talep etmektedirler. Gerek sosyal medya hesaplarında şahsımıza firmamıza yönelik yalan, iftira gibi asılsız iddialarda bulunan kişiler hakkında gerek firmamız önüne gelen kişi ve kişiler ile alakalı yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz."