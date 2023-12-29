 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, otomobilin yol kenarında duran kamyonete çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
29.12.2023 - 22:02,
Abone Ol

DİYARBAKIR'da, otomobilin yol kenarında duran kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergani ilçesi Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu, kırsal Demirli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ahmet Tekin (36) yönetimindeki 01 AER 742 plakalı otomobil, yol kenarında duran Fatih M. yönetimindeki 34 GD 4449 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet şarampole yuvarlanırken, otomobildeki Emine Ekinci (57), Osman Çap (39) ve Aynur Tekin (53) yaşamını yitirdi, sürücü Ahmet Tekin ile Kader Ç. (37) ve kamyonet sürücüsü Fatih M. ile araçtaki H.K. da yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölenlerin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ahmet Tekin, Diyarbakır, Diyarbakır, Ölüm, Yaralanma, Soruşturma, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:41
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53
Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24
Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52
Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar

Son Dakika
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:41 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24 Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21 Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 22:28:58. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement