Diyarbakır\'ın Eğil ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Türk Toplumunun Birlik ve Beraberliği Köln Başkonsolosluğu İftar Programında Vurgulandı

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu resmi konutunda düzenlenen iftar programında, Almanya'daki Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin önemi vurgulandı. Başkonsolos Turhan Kaya, yaptığı konuşmada, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığın devam ettiğini belirterek, Türk toplumu için birlikteliğin çok önemli olduğunu vurguladı.