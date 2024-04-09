Diyarbakır Sur ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Çarıklı Mahallesi Şahintepe mevkisinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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İngiliz fizikçi Peter Higgs, Kainat'taki her şeyin neden kütlesi olduğunu açıklayan teoriyi geliştiren bilim insanlarından biriydi. Higgs bozonunun varlığı 2012'de CERN laboratuvarlarında yapılan deneylerle tespit edildi. Higgs, 2013 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü aldı. Ölüm haberi Edinburgh Üniversitesi tarafından duyuruldu.
Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, N.A ve Ş.A gözaltına alındı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinden kamyon ve tırların 1 gün süreyle geçişinin yasaklandığını açıkladı. Yoğunluğun azaltılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla alınan önlem, 13-14 Nisan 2024 tarihlerinde geçerli olacak.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında gölete düşen otomobili itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Sur ve Çınar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 11 kişi yaralandı. Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, Sur ilçesinde ise kafa kafaya çarpışan 2 araçta bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme devam ediyor.
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