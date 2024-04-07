Diyarbakır\'da otomobil şarampole devrildi: 2\'si çocuk 4 yaralı

Muş Varto'da Kızılay tarafından 420 kişiye giyim ve gıda yardımı yapıldı

Muş'un Varto ilçesinde Kızılay ekipleri tarafından 420 kişiye giyim ve gıda yardımı yapıldı. Varto'nun 99 köyü ve 50 mezrası ile 7 mahallesinde maddi durumu iyi olmayan dul ve yetimlere giyim kolileri teslim edildi. Ayrıca ramazan ayı içerisinde 130 aileye genel merkezden gönderilen iki bin TL nakit yardımı yapıldı. Toplamda 420 aile Kızılay yardımından faydalandı. Yardımlar ramazandan sonra da devam edecek.