Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kırsal Çöltepe Mahallesi mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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