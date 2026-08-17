Diyarbakır'da Otomobil Yangını
Kaynartepe Mahallesi'nde park halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü.
DİYARBAKIR'da park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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