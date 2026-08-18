Diyarbakır'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

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Diyarbakır'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.

DİYARBAKIR'da, seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Diyarbakır Çevre Yolu ile Viranşehir Yolu kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen seyir halindeki 34 MTZ 65 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredekilerin de yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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