Bismil'de Kaza: 14 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bismil'de Kaza: 14 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı Sultan Mizgin Kılınç (14), 24 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

07.09.2024 16:19
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14 Ağustos'ta Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana gelen kazada A.C.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre kaldırımdan aniden yola fırlayan Sultan Mizgin Kılınç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Sultan, ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredekiler tarafından Bismil Devilet Hastanesi'ne götürülen Sultan Mizgin Kılınç, buradan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Sultan Mizgin Kılınç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze, bu sabah saatlerinde Akpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bismil\'de Kaza: 14 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bismil'de Kaza: 14 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mustafa POLAT: Allah rahmet eylesin. Resmen ölüme koşmuş. Ailesine rabbim sabır versin. 18 0 Yanıtla
  • Müjdat null: Allah ailesine sabır versin 10 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Allah rahmet eylesin Genç ölümler çok acı Allah ailesine sabırlar versin Kazayı yapan içinde zor bir durum 9 0 Yanıtla
  • Hakikat: Ayagini gazdan kesse,hafif sag yapsa kurtariyor.Bile bile goz gore gore cinayet.Kiz cocugu zaten yolun karsisina kosuyor.Fren izi var mi yok mu bilinmiyor.Fren olmus olsa arac tepe taklak olurdu. 0 0 Yanıtla

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