Diyarbakır\'da Otomobilin Çarptığı Kız Çocuğu Ağır Yaralandı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde aniden yola fırlayan 14 yaşındaki Sultan K., otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. A.C.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre, kaldırımdan aniden yola fırlayan Sultan K. isimli kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Sultan, ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Sultan K., tedaviye alındı.
Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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