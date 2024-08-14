Diyarbakır\'da Otomobilin Çarptığı Kız Çocuğu Ağır Yaralandı

Güncel

Adalet Bakanı Tunç, Can Atalay için kapıları kapattı

Kundakçı, yanlışlıkla kendini ateşe vererek ağır yaralandı

İçinde kızı ve eşi vardı! Uçuruma giden aracı durdurmaya çalıştı ama başaramadı

Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan\'a olan sevgisini göstermek için heykel yaptırdı

Boş sokakta yakaladığı hamile kadını böyle taciz etti

İkizlerinin doğum belgelerini almak için çıktı, eve dönünce korkunç manzarayla karşılaştı

Bir garip \'kiralık\' ilanı! Görenler dönüp bir daha bakıyor

Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde aniden yola fırlayan 14 yaşındaki Sultan K., otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. A.C.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre, kaldırımdan aniden yola fırlayan Sultan K. isimli kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Sultan, ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Sultan K., tedaviye alındı.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.