Diyarbakır\'da Park İnşaatında Kafa Üstü Düşen Kişi Ağır Yaralandı

DİYARBAKIR'da yapımı süren parkın 4 metre derinliğindeki boş su deposuna bakarken kafa üstü düşen Musa G.,(45) ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yapımı devam eden bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkı sulamak için yapılan 4 metre derinliğindeki boş su deposuna bakmaya çalışan Musa G., dengesini kaybederek kafa üstü düştü. Çevredekiler beline halat bağladıkları Musa G.'yi düştüğü yerden çıkardı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musa G.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.