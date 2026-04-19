Diyarbakır'da Paskalya Bayramı Coşkuyla Kutlandı

19.04.2026 13:43
Surp Giragos Kilisesi'nde düzenlenen ayinle Paskalya Bayramı, dualar ve ikramlarla kutlandı.

Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

Merkez Sur ilçesinde tarihi kilisede düzenlenen ayini Başepiskopos Aram Ateşyan yönetti.

İlahiler ve İncil'den bölümlerin okunduğu ayinde, dua edildi ve mum yakıldı.

Ayine katılanlara, Paskalya Bayramı için hazırlanan çörek ve boyanan yumurtalar ikram edildi.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, gazetecilere, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul ile başka illerden de misafirlerinin geldiği ifade eden Ohanyan, "Bugün çok keyifli, coşkulu bir bayram icra ediyoruz. Onun için mutluyuz." dedi.

Ohanyan, bayramların herkesin barış içerisinde yaşadığı ortamlarda yapılan etkinlikler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu bayramın Türkiye'deki barış atmosferine katkı sunmasını diliyoruz. Bu ülke hepimizin. Çok güzel bir ülkemiz var. Dünya maalesef çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu bayramın trajik dönemlerin sonlanmasına da vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
