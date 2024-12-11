Diyarbakır'da Petrol Kuyusundaki Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Petrol Kuyusundaki Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Diyarbakır\'da Petrol Kuyusundaki Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir petrol kuyusundaki yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında bir itfaiye eri, alevlere yaklaşarak petrol vanasını kapatmayı başardı. Yangının çıkış nedeni araştırılmakta.

11.12.2024 13:18  Güncelleme: 13:22
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DİYARBAKIR'da petrol kuyusunda çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında üzerine su sıkılan itfaiye eri, alevlere yaklaşıp vanayı kapattı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sur ilçesi kırsal Yenievler Mahallesi'ndeki petrol kuyusunda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Söndürme çalışmalarında, üzerine su sıkılan bir itfaiye eri, alevlere yaklaşarak petrol vanasını kapattı. Vananın kapanmasıyla alevler kesilirken, arkadaşları da itfaiyeciye, 'Mükemmelsin, harikasın' diye seslendi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alanda soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK,Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Petrol Kuyusundaki Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü - Son Dakika

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