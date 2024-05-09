Diyarbakır'da PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır\'da PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda silahlar, mühimmat ve terör örgütü sembollerine rastlandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi.

09.05.2024 16:27
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, terör örgütü mensuplarıyla ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ile örgüt propagandası yaptıkları belirlenenlerin yakalanarak adalete teslimi amacıyla Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çınar'da 11 zanlının yakalanmasına yönelik 10 ayrı operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 6 zanlının ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 156 fişek, 11 boş fişek, 6 cep telefonu, 7 SIM kart, flash bellek, 2 hafıza kartı ve terör örgütü PKK'yı simgeleyen 2 bez parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi.

5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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