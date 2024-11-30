Diyarbakır\'da PKK/KCK-PYD/YPG\'ye Operasyon: 6 Gözaltı

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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu ve yardım-yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Silvan Komando Alay Komutanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Kasım'da 8 ayrı noktada düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.M., M.C.E., A.Y., S.M., H.Ç., ve M.E.G. isimli 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 7 sim kartı, 1 kamera ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,