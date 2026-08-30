Diyarbakır'da PKK Posterleri İçin 4 Gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da PKK Posterleri İçin 4 Gözaltı

Diyarbakır\'da PKK Posterleri İçin 4 Gözaltı
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Diyarbakır'da PKK posterleri asıldığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Mücadele kararlı sürüyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, bazı sokaklara terör örgütü PKK mensuplarının posterlerinin asılmasına ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır'da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadelenin kararlı şekilde devam ettiği" ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Birkaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bazı ara sokaklarda birkaç yere terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığının belirlenmesi üzerine, emniyet birimlerimizce gerekli çalışma yapılarak, bu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişi, 30 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Terörsüz Türkiye sürecini enfekte etmeye yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyecek, halkımızın huzuruna ve milletimizin kardeşliğine yönelen her türlü girişime karşı hukuk çerçevesinde, kararlı bir şekilde müdahale edilecektir."

Kaynak: ANKA

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