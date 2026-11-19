Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Geçtiğimiz günlerde kuruluşunu ilan eden "Kürdistan Ulusal İttifak"na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel ile 14 siyasetçi savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'da 7 Kasım günü bir araya gelen Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Kürdistan Demokrat Partisi/Kuzey (PDK-Bakur) Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Pelkurd, Vejin, Kürdistan Ulusal İnisiyatifi'nin de aralarında bulunduğu yapıların katılımıyla kuruluşu ilan edilen "Kürdistan Ulusal İttifakı" HEVBENDİ) hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel'in de bulunduğu 15 siyasetçi hakkında gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır, Iğdır, Ankara, Şanlıurfa ve Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Bozyel ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularından sonra adliyeye sevk edilen 15 kişi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.