Diyarbakır\'da Rezidans İnşaatında Asansör Montaj Ustası Hayatını Kaybetti

Güncel

Alevlerle mücadele sürüyor! Destan yazılan topraklar bir günde bu hale geldi

Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak

Peş peşe 3 deprem! Tayvan beşik gibi sallanıyor

Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor

Usta oyuncudan bir kötü haber daha

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam

Alevler bir anda sardı! Gaziantep\'te fabrika yangını

Abdülkerim\'e komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde rezidans inşaatının 13'üncü katından düşen asansör montaj ustası Ahmet Çelik (25), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Asansör montaj ustası Ahmet Çelik, 13 katlı binanın son katında çalışırken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.