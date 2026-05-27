Diyarbakır'da Robotik Kodlama Atölyesi

27.05.2026 11:19
Gençler, Diyarbakır'daki atölyede robotik kodlama ve teknoloji eğitimleri ile geleceğe hazırlanıyor.

Diyarbakır'da robotik kodlama atölyesiyle gençler, teknolojiye yönlendiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Yenişehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen atölyede, gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşması amacıyla çeşitli eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Atölyeye katılan öğrenciler, robotik kodlama, yazılım geliştirme ve temel mühendislik alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor.

Bu kapsamda sensör kullanımı, temel elektronik, algoritma geliştirme ve robot tasarımı gibi başlıklarda yürütülen çalışmalarla öğrencilerin teknolojiye yönlendirilmesi sağlanıyor.

"Öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyoruz"

Merkezde robotik kodlama eğitmeni Taner Yılmaz, AA muhabirine, merkezlerin gençler için verimli vakit geçirebilecekleri ve mesleki anlamda kendilerini geliştirebilecekleri önemli alanlar olduğunu söyledi.

Merkezde verdikleri eğitimlerle gençlerin kötü alışkanlıklar edinmemesi için çaba gösterdiklerini belirten Yılmaz, gençleri zararlı bağımlılıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin kumar ve uyuşturucu gibi bağımlılıklara yol açabilecek ortamlardan uzak durması istiyoruz. TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi yarışmalara öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda teknoloji ve yazılım alanında nitelikli insan kaynağına ihtiyaç var. Bu kapsamda öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Üniversiteye hazırlık sürecinde bilgisayar ve yazılım mühendisliği gibi alanlara yönelmeleri için destek sağlıyoruz. Ayrıca savunma sanayisi ve sağlık sektörü gibi alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunuyoruz."

"Yazılım mühendisi olmak istiyorum"

Öğrencilerden Canşin Nesne (15) de merkezin bulunduğu mahallede yaşadığını ve sunulan tüm imkanlardan faydalandığını söyledi.

Merkezin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Nesne, "Burada farklı branşlarda eğitimler alıyoruz. Daha önce çeşitli kurslara katıldım ancak en çok ilgimi robotik kodlama atölyesi çekti. Burada geleceğe yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İleride Türkiye'nin savunma sanayisinde aktif olarak görev almak istiyorum." diye konuştu.

Miraç Özavcı (12) ise okul dışındaki zamanlarını merkezde geçirmekten keyif aldığını belirtti.

Atölyede edindiği bilgilerin geleceği açısından önemli olduğunu ifade eden Özavcı, "Aldığım eğitimlerle ileride yazılım mühendisi olmak istiyorum. Ülkemizin savunma sanayisine de katkı sunmayı hedefliyorum. Bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılmasını istiyorum." dedi.

Meryem Alas (13) da merkezde geçirdiği zamanın verimli olduğunu belirterek, eğitimlerin çok keyifli geçtiğini anlattı.

Kaynak: AA

