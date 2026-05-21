Diyarbakır\'da Sağanak Felç Etti

Kentte öğleden sonra etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren yağışla birlikte Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Yenihal Köprülü Kavşağı'nın bir bölümünde su birikintisi oluştu. Alt geçitte biriken su nedeniyle sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.