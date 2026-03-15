Diyarbakır'da Sağanak Yağış Hasara Neden Oldu

YOLLARDA ÇÖKME, KÖPRÜDE HASAR
Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana geldi, Derik yolunda da bir köprüde hasar oluştu. Silvan ilçesinde de sağanakla birlikte kırsal mahallelerde taşkınlar meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve AFAD ilgili kurumlarla zararın meydana geldiği bölgelerde çalışma yürütüyor.
Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
