Diyarbakır'da Sağanak Sele Neden Oldu, Kırsal Mahallerde Evler Hasar Gördü

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da etkili olan yağışlar Silvan ilçesine bağlı kırsal mahallerdeki evlerde hasara neden oldu.

Diyarbakır'da iki gündür etkili olan sağanak sele neden oldu. Silvan ilçesine bağlı kırsal Gözderesi, Boyunlu, Karaköy ve Sarigül mahallelerde oluşan selin etkisiyle 37 menfezin tıkanması sonucu bazı yollar kapandı.

Belediye ekipleri selin ardından harekete geçerek bölgede çalışma başlattı. Yapılan müdahaleler sonucunda kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Sel nedeniyle bazı evlerde ise maddi hasar oluştuğu tespit edildi.

Belediye ekiplerinin bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.