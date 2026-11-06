Diyarbakır'da sağanakta DİSKİ, kent merkezinde 50 personelle tıkanan hatları açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da sağanakta DİSKİ, kent merkezinde 50 personelle tıkanan hatları açıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da sağanakta DİSKİ, kent merkezinde 50 personelle tıkanan hatları açıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Diyarbakır'da etkili sağanak nedeniyle DİSKİ, kent merkezinde 50 personel, 8 vidanjör ve 8 pikap ile tıkanan hatları açıyor. Kurum, kırsal 13 ilçedeki ekiplerini su birikintisi ve tıkanıklık tespit edilen noktalara yönlendiriyor.

Diyarbakır'da etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle ekipler çalışma yürütüyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın yol açabileceği su birikintilerine ve taşkın riskine karşı kent merkezi ile kırsal ilçelerde ekipler sahaya çıktı.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kanal İşletme Şube Müdürlüğüne bağlı 50 personel, 8 vidanjör ve 8 pikap ile kent merkezinde tıkanan hatları açıyor.

Su birikintisi oluşma riski bulunan cadde, sokak ve kavşaklarda yağmur suyu ızgaralarını kontrol eden ve biriken atıkları temizleyen ekipler, hatlarda saptanan tıkanıklıkları vidanjörlerle gidererek suyun şebekeye ulaşmasını sağlıyor.

DİSKİ, kırsal 13 ilçedeki şube müdürlükleri, işletmeler, 1. ve 2. daire başkanlıkları koordinasyonunda ekiplerini ilçe merkezleri ve mahallelerde görevlendirdi.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde saha kontrolü yapan ekipler, su birikintisi oluşan ve tıkanıklık tespit edilen noktalara yönlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanal İşletme Şube Müdürü Vehbi Demirkıran, yağışın seyrine göre ekiplerin görev noktalarını belirlediklerini ve önceliği su birikintisi oluşma riski taşıyan alanlara verdiklerini belirtti.

Demirkıran, şunları kaydetti:

"Yağmur suyu altyapısı, yağış başlamadan önce yapılan bakımla işlevini korur. Izgara ve hatların önceden temizlenmesi, sağanak anında yapılacak müdahalenin yükünü azaltıyor. Bölge sakinlerinin ALO 153 üzerinden ilettiği bildirimler, hangi noktaya hangi sırayla gideceğimizi belirlememizde bize yol gösteriyor. Amacımız, yağmur suyunun şebekeye zamanında ulaşmasını sağlayarak ulaşımın ve günlük yaşamın akışını korumak."

Kaynak: AA
DiyarbakırGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
İşte Fatma Betül Kaya’nın sevk yazısı Satır arasındaki o detay dikkat çekti İşte Fatma Betül Kaya'nın sevk yazısı! Satır arasındaki o detay dikkat çekti
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:45
Emre Belözoğlu’na Okan Buruk soruldu Verdiği yanıt olay oldu
Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu
16:38
Emre Belözoğlu’ndan olay itiraf Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
16:36
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 17:15:37. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da sağanakta DİSKİ, kent merkezinde 50 personelle tıkanan hatları açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android