Diyarbakır'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı Protesto Edildi

Diyarbakır\'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı Protesto Edildi

Diyarbakır'da hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırısı protesto edildi, şiddete tepki gösterildi.

30.09.2024 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DİYARBAKIR) - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 8 aydır tedavi gören ve dün hayatını kaybeden hastanın yakınlarının sağlık çalışanlarına yaptığı saldırı protesto edildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde yaklaşık 8 aydan bu yana tedavi gören hastanın dün hayatını kaybetmesi üzerine bazı hasta yakınları, 2 hemşire ve 1 temizlik personelini darp etti.

DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri önünde bir araya gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş) üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla, meslektaşlarına yapılan saldırıyı protesto etti.

Sendika üyeleri adına açıklamayı yapan iş yeri temsilcisi Sezgin Güler, sağlıkta şiddetin bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Gücünü sağlıkta dönüşüm adı altında kışkırtılmış sağlık taleplerinden, sağlık emekçilerinin köle gibi gösterilmesinden, hastaların müşteri olarak görülmesinden, 'giderlerse gitsinler' gibi söylemlerle değersizleştirilen mesleklerimizden, siyasilerin ve idarecilerin sağlık emekçilerine yönelik olumsuz yaklaşımlarından, kullandıkları zehirli dil ve söylemlerden ve liyakatsiz yöneticilerin mobbinginden almaktadır. Yani 20 yılı aşkın süredir bu iktidarın uyguladığı, dayattığı sağlık politikalarının sonucunda oluşan ve acı veren bir durumdur şiddet. Tüm ülkede görülen şiddet olaylarından biri de Dicle üniversitesi Hastanesi nöroloji yoğun bakımda 29 Eylül 2024 tarihinde saat 05 sularında 8 aydır yatan bir hastanın vefat etmesi sonucu hasta yakınlarının yoğun bakımdaki sağlık emekçilerine saldırısıyla tekrar görülmüştür. Sabaha doğru 5'te hasta vefat edince hasta yakınlarına haber verdikten sonra yoğun bakımın önüne gelen hasta yakınları, aralarında kadınlarında olduğu tüm sağlık emekçilerine saldırıp defalarca darp etmiş, emekçiler kendini korumak için tuvalete ve odalara sığınmış, bunun üzerine yoğun bakımda bulunan tüm malzemeleri fırlatıp kırarak malzemelerin kullanılamaz hale gelmesine neden olmuşlardır."

Saldırının takipçisi olacaklarını aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Buradan halka seslenmek istiyoruz savaşta, depremde, pandemide, toplumsal her felakette alanlarda olan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kabul etmiyoruz. Sağlık sistemindeki tıkanıklığın nedeni veya bu olaydaki gibi 8 aydır makinelere bağlı şekilde bakılan hastanın ölümünün nedeni de sağlık emekçileri değildir. Şiddet hiçbir sorunu çözmez, şiddet sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olur ki, o gece yaşanan şiddet olayı orada yatan onlarca hastanın sağlık hizmetini almasına da engel olmuştur. Bu olayın takipçisi olacağız ve sorumlular cezalarını çekmeden ve ihmaller giderilmeden bu duruşumuzdan da vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Politika, Sendika, Şiddet, Sağlık, Güncel, Dicle, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 20:26:20. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement