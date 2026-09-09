Diyarbakır'da şehit yakınlarına psikolojik dayanıklılığı artırma eğitimi verildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da şehit yakınlarına psikolojik dayanıklılığı artırma eğitimi verildi

Diyarbakır\'da şehit yakınlarına psikolojik dayanıklılığı artırma eğitimi verildi
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- Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs: "Terörsüz Türkiye ile dünyaya 'Biz Türkiye olarak dünya liderinin öncülüğünde dünyada bir numaralı ülke olma yolundayız.' mesajı veriyoruz"

Diyarbakır'da, şehit yakınlarına psikolojik dayanıklılığı artırmaya yönelik psikoeğitim verildi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün katkılarıyla, Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TER.DER) Diyarbakır Kayapınar Şubesince hazırlanan "Göğe Emanet Kalbe Miras Şehit Ebeveynlerine Yönelik Psikososyal Dayanıklılık ve Vefa Projesi" kapsamında psikoeğitim programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen programa katılan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, vakfın kanunla kurulduğunu ve alanında tek olduğunu söyledi.

Hem babasını hem de eşini şehit verdiğini belirten Gürs, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Gürs, şöyle konuştu:

"Ben de komisyonda konuşanlardanım, orada yer aldım. Hep kalbimi dinledim. Biz acıları çok çeken insanlarız. Devamlı içimize gözyaşlarımızı akıtıyoruz ama artık başka anneler ağlamasın, başka çocuklar babasız kalmasın. Terörsüz Türkiye bir süreç değil, bizim için yeni bir başlangıç. Şu an Türkiye'miz, Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde dünyada şahlanış yaşıyor. Terörsüz Türkiye ile dünyaya 'Biz Türkiye olarak dünya liderinin öncülüğünde dünyada bir numaralı ülke olma yolundayız.' mesajı veriyoruz. Sizin sabrınız ve desteğinizle inşallah çok az kaldı."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı her hizmetin çok kıymetli ve anlamlı olduğunu, milli ve manevi değerler adına şehit ailelerine verdikleri hizmeti ayrı bir yerde tuttuğunu ifade etti.

Diyarbakır'ın ve Türkiye'nin güzelliklerinin konuşulmasını ve bir sonraki nesle bu güzelliklerin aktarılmasını istediklerini anlatan Çeçen, "İnşallah Diyarbakır'ımız hep böyle güzelliklerle anılır. Bunu provoke etmeye, baltalamaya çalışanlar olacak, çünkü hassas bir süreçten geçiyoruz. Burada her birimize ayrı ayrı iş düşüyor. Kimse bizi inandığımız doğrulardan alıkoymasın." dedi.

Proje Koordinatörü Gül Turgay, eğitim programını şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak, aynı gönül ikliminde buluşmak, acıyı saygıyla paylaşmak ve vefalarını ifade etmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Proje Koordinatörü Nezda Esen de proje dışında şehit yakınlarına gönüllü psikoterapi desteği sunduklarını belirtti.

Esen daha sonra katılımcılara psikoeğitim verdi.

Programa, TER.DER Diyarbakır İl Koordinatörü ve Kayapınar Şube Başkanı Eşref Haşimi de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da şehit yakınlarına psikolojik dayanıklılığı artırma eğitimi verildi - Son Dakika

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