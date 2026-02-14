Diyarbakır'da Seyyar Satıcılarla Gerginlik - Son Dakika
Diyarbakır'da Seyyar Satıcılarla Gerginlik

Diyarbakır\'da Seyyar Satıcılarla Gerginlik
14.02.2026 13:14
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, seyyar satıcılar ile zabıta arasında yaşanan gerginliği açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Sur ilçesinde seyyar satıcılarla zabıta ekipleri arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur İlçe Belediyesinin uzun süredir kaldırımlarda yaya trafiğini aksatan seyyar satıcılara yönelik çözüm odaklı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine kamusal alanların güvenli ve rahat bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında seyyar satıcılara alternatif satış alanları gösterildiği aktarılan açıklamada, kimi diyalog eksiklikleri sonucu dün toplumu rahatsız edici gelişmeler yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihi kentimizde oluşan görüntü ve gürültü kirliliğine karşı önlem alınırken, zabıta ekiplerimiz ile esnaf arasında istenmeyen olumsuzluklar yaşanmıştır. Yönetimimizce tasvip edilmeyen rahatsız edici görüntülerin tekrar etmemesi adına hızlıca yapıcı ve onarıcı adımlar atılmıştır. Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur İlçe Belediyesi yönetimi ile DEM Parti il yönetiminin katılımıyla, sürecin sağduyulu, öz eleştirel ve diyalog temelinde ilerlemesi amacıyla seyyar satıcıların temsilcileriyle bir araya gelinmiştir. Gerçekleştirilen görüşmede kaldırım kullanım hakkının engellenmesinin yanlış olduğu seyyar satıcı esnaf tarafından da kabul edilmiştir. Belediye yönetimi hem kent estetiğinin korunması hem de herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çözüm üretmeye devam edecek. Toplantı sonucu farklı alternatifler üzerinden ilerlenmesi kararı alındı. İlerleyen günlerde yeniden bir araya gelinecek. Belediyenin çözüm önerilerini önemsediklerini ifade eden seyyar satıcılar da ortaya çıkan olumsuz görüntüler ve yaşanan gerginliğe ilişkin bugün bir basın açıklaması yapacaktır."

Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Diyarbakır, Belediye, Ekonomi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Seyyar Satıcılarla Gerginlik - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır'da Seyyar Satıcılarla Gerginlik - Son Dakika
