Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır\'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Fatih Mahallesi'nde başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak M.K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

12.03.2024 19:57  Güncelleme: 20:01
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.K, B.K. ve Ü.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Bağlar, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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